Il Comune di Pulsano adotta il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche

Il via libera al documento, frutto di un meticoloso e preciso lavoro intersettoriale di rilevazione e progettazione da parte degli uffici, è arrivato dalla giunta comunale. Lo stesso ora seguirà gli step successivi con la pubblicazione sul sito del Comune di Pulsano per recepire osservazioni e, a seguito dei vari passaggi nella III° commissione, sarà discusso in Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

La L.41/86 prevedeva che, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, tutti i Comuni e le Province adottassero il Piano d’eliminazione delle Barriere Architettoniche. Come purtroppo è noto, ancora oggi, il tema delle barriere architettoniche continua a limitare la qualità della vita e soprattutto la libertà di molti cittadini, non solo diversamente abili. Sono tanti gli Enti comunali e provinciali che non si sono dotati di questo strumento. A distanza di oltre trent’anni, solo l’attuale amministrazione comunale con a capo il Sindaco Lupoli – ha avviato l’iter per colmare questa mancanza regolamentare che si è concretizzata in poco meno di un anno.

Recuperiamo un enorme ritardo. In questi mesi abbiamo censito strade, edifici, intersezioni stradali. Il PEBA, oltre ad essere uno strumento necessario per accedere ad appositi bandi per reperire i finanziamenti, di concerto con il Piano per le Ciclabili ed il Piano Urbano del Traffico, si pone quale strumento operativo del Piano per la Mobilità Sostenibile e quale strumento necessario a favorire l’accessibilità pedonale del paese, utile all’accessibilità degli spazi pubblici urbani con particolare riferimento alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Abbiamo incentrato il nostro lavoro, sempre agendo di squadra iniziando a pianificare e programmare dai primi giorni del nostro mandato, cogliendo le opportunità che potessero rendere migliore la nostra comunità.

