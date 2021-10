A Taranto la “XVI Giornata Nazionale del Cane Guida”

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS è l’associazione che per Decreto del Presidente della Repubblica tutela i diritti di tutte le persone con disabilità visive in Italia.

Tra le importanti battaglie che la nostra associazione conduce c’è certamente quella di incentivare in ogni modo l’autonomia delle persone cieche e ipovedenti. In questo contesto il cane guida è un “qualcosa di indispensabile e unico”, perché gli occhi di questo animale si sostituiscono completamente a quelli offuscati della persona non vedente permettendogli di muoversi completamente in autonomia.

Ormai da sedici anni la nostra associazione celebra questi meravigliosi nostri compagni di vita e di libertà, con una giornata dedicata, “La Giornata Nazionale del Cane guida”, che si celebra il 16 ottobre di ogni anno in tutta Italia.

Anche a livello regionale e locale ogni anno riproponiamo sul territorio questo importante evento. Quest’anno il Consiglio Regionale della Puglia dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha scelto Taranto come città pugliese dove festeggiare questi nostri grandi compagni di libertà.

Il programma dell’iniziativa in oggetto è il seguente:

ore 10:00 raduno in Piazza Castello a Taranto;

ore 11:00 attraversamento del ponte girevole (passeggiata illustrativa con accompagnamento della Fanfara di Presidio della Marina Militare);

ore 11:30 arrivo in Piazza Maria Immacolata (manifestazione con gazebo con organi di stampa di comunicazione e saluti da parte degli ospiti che interverranno);

ore 12:00 “aperidog” (aperitivo in compagnia dei nostri amici cani);

ore 13:00 circa chi vorrà degli ospiti intervenuti con i loro cani guida potrà godere di una passeggiata illustrativa presso le vie della città vecchia di Taranto.

