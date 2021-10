SS. Annunziata, riapre la Tin. La soddisfazione dell’Usb

Riapre finalmente la Tin presso l’ospedale SS, Annunziata di Taranto, dopo una chiusura lunga quasi quattro mesi e non pochi disagi all’utenza. Usb Taranto esprime piena soddisfazione per il ritorno alla totale operatività dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale, come richiesto dalla stessa organizzazione sindacale, anche durante l’audizione in III Commissione regionale (Sanità), tenuta venerdì 24 settembre scorso. In quella circostanza in particolare, l’Usb ha ribadito l’importanza della Struttura Complessa di Terapia Intensiva, punto di riferimento dell’area jonica, diventata negli anni, grazie alla professionalità ed alla sensibilità del Direttore di struttura dott. Oronzo Forleo, fiore all’occhiello dell’offerta sanitaria locale.

Usb auspica che, con l’incremento del personale medico, non si verifichino più interruzioni del fondamentale servizio e quindi le spiacevoli conseguenze che ne derivano, e che non si debba tornare puntualmente a rivendicare sacrosanti diritti, quali quello alla salute a alla assistenza sanitaria.

Usb coglie l’occasione per dare il benvenuto ai medici giunti in struttura, la dottoressa De Cosmo, il dottor Schettini e la dottoressa Di Pierro. L’augurio di un buon lavoro a tutto lo staff dell’Utin del nosocomio tarantino.

Nota di:

Franco Rizzo Coordinatore provinciale Usb Taranto

Simona Laliscia Rsa Usb Taranto

Correlati

Commenta l'articolo: