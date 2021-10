In occasione del Mese della Vista, i centri associati a Federottica offriranno gratuitamente un controllo dell’efficienza visiva. L’attenzione per la propria vista è un fatto molto importante, anche alla luce del fatto che la tecnologia ottica-optometria offre oggi soluzioni innovative per ogni tipo di problematica visiva.

Secondo i dati della Commissione difesa vista onlus, il 66% degli italiani che ha difetti visivi non ne è consapevole, quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità e circa il 40% della popolazione non si reca regolarmente a fare una visita specialistica.

<< Come ogni anno, presso i centri aderenti a Federottica, per tutto il mese di ottobre chiunque potrà richiedere una visita gratuita ed affidarsi ad esperti in grado di consigliare l’occhiale da vista o la lente a contatto personalizzabile a seconda delle esigenze visive della persona>> ha affermato il Presidente della categoria Nicola Palmisano.

Di seguito l’elenco degli ottici aderenti all’iniziativa:

– SARACINO ANTONIETTA – GROTTAGLIE VIA MANZONI, 40

– PRUDENZANO DANIELE DONATO – SAVA P.ZZA S. GIOVANNI, 17

– LALINGA MARIO – STATTE VIA M. DEL ROSARIO, 45

– BOLETTIERI DOMENCO – TARANTO VIALE TRENTINO, 41/A

– BRONZO CARMINE – TARANTO VIALE LIGURIA, 44

– CEMAF OTTICA – TARANTO VIA SALINELLA, 47 – VIA LIGURIA, 84/D

– OTTICA E CINEFOTO CUTRONEO – TARANTO VIA TINTORETTO, 6

– OTTICA DE LAURO – TARANTO VIA DI PALMA, 92

– DE MARCO GIANFRANCO – TARANTO VIA C. BATTISTI, 164

– ELEFANTE GIUSEPPE – TARANTO VIA EMILIA, 43

– OTTICA INSOGNA – TARANTO VIA MAZZINI, 200

– OTTICA LALINGA – TARANTO VIA MASACCIO, 15

– LOMONTE ANGELO – TARANTO VIA LUCANIA, 79

– MILANO GIUSEPPE – TARANTO VIA D’AQUINO, 42

– NOTARISTEFANO GIOVANNI – TARANTO VIA MESSINA, 32

– OTTICA PALMISANO – TARANTO C.SO V. EMANUELE II, 45

– PICCINNI NICOLA – TARANTO VIA GALESO, 40/B

– RAGUSEO VINCENZA – TARANTO VIA SCIABELLE, 9

– RIZZO CARMELO – TARANTO VIA P. AMEDEO, 208

– ZANELLA CANDIDO – TARANTO VIA DI PALMA, 51

