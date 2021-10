Cerimonia 71esima giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

L’assessore agli Affari Generali dell’amministrazione Melucci, Annalisa Adamo, nella 71esima giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, ha partecipato alla celebrazione organizzata dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL).

Presenti il sindaco di Sava Dario Iaia, il presidente territoriale ANMIL Giovanni Destratis, il direttore regionale INAIL di Taranto Vincenzo Mazzeo, il referente della regione Puglia Mino Borraccino, oltre a varie personalità politiche, civili e militari.

«All’indomani della violenza e dei fatti di Roma – le parole dell’assessore – la cerimonia odierna ha un significato ancora più simbolico e forte. La vicinanza del sindaco Rinaldo Melucci e mia, di tutta la giunta e del consiglio comunale di Taranto alla CGIL e alle forze dell’ordine è totale e senza riserve, così come è totale nei confronti di tutti quelli che si impegnano a favore delle vittime del lavoro e dei loro familiari. La sicurezza deve rimanere al centro dell’agenda politica nazionale perché lo Stato faccia fino in fondo la sua parte. Formazione e vigilanza, oltre che una legislazione più moderna e intransigente rispetto alle violazioni, sono gli unici strumenti che consentono la tutela della vita e del lavoro in sicurezza».

