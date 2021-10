Attacco alla CGIL. A Taranto sedi aperte e appuntamento per dire no alla violenza

Anche la CGIL di Taranto domani, domenica, terrà le sue sedi aperte.

E’ la risposta che la storica sigla sindacale, a tutti i livelli, dal nazionale alle sedi di provincia, ha inteso dare all’assalto squadrista e fascista avvenuto oggi durante un corteo no-greenpass a Roma.

Esponenti di Forza Nuova e del movimento hanno vandalizzato l’ingresso di Corso d’Italia della sede nazionale della CGIL mettendo in atto un chiaro gesto intimidatorio nei confronti di una istituzione da sempre presidio e garanzia di libertà, diritti e democrazia.

Così quando la violenza ha il sopravvento la risposta civile e democratica non si deve fare attendere – dice il segretario generale della CGIL di Taranto, Paolo Peluso – domani per questo saremo aperti, e pronti ad ospitare nelle nostre sedi tutti coloro che tale violenza vogliono respingere. Saremo aperti dalle 9.00 alle 13.00, e isseremo ancora una volta la nostra bandiera come vessillo di legalità e fiducia nelle istituzioni che su tale spregevole episodio sapranno far luce.

Domani, per tutta risposta, il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, ha convocata a Roma anche l’assemblea straordinaria del sindacato.

