Conclusi interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole comunali

Kyma Servizi ha concluso gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole comunali richiesti dai dirigenti in previsione dell’avvio dell’anno scolastico. Insieme ad opere di manutenzione spicciola come la sostituzione di vetri, lampadine, maniglie e quant’altro, la partecipata del Comune di Taranto ha effettuato alcuni interventi di notevole portata.

Oltre al ripristino totale del parco giochi e alla ricostruzione di un muro perimetrale all’istituto scolastico Frascolla di San Vito, la società di servizi comunale ha effettuato un lavoro di rilievo presso la scuola media de Carolis al rione Tamburi.

Per adeguare la struttura scolastica ai protocolli anti – Covid , è stato infatti necessario creare spazi più ampi per consentire il distanziamento degli alunni. Kyma Servizi ha abbattuto un muro che separava due aule per creare un ambiente unico che facilita l’adeguamento alle normative anticontagio.

“Sono arrivate numerose attestazioni da parte di dirigenti e personale scolastico per la perfetta e puntuale esecuzione degli interventi richiesti- ha affermato il presidente di Kyma Servizi, Francesco d’Errico – il nostro personale è intervenuto prontamente e tempestivamente non appena sono giunte le richieste da parte delle scuole, ed è pronto a prendere in carico le istanze qualora nel corso dell’anno scolastico dovessero verificarsi emergenze”.

“ Continua il nostro impegno sulle scuole del territorio anche attraverso il lavoro delle nostre società partecipate-ha commentato l’assessore al ramo Paolo Castronovi – quest’anno oltre alla manutenzione ordinaria abbiamo dovuto far fronte anche alle nuove necessità di distanziamento e quindi di spazi che le normative anticontagio richiedono come è avvenuto alla scuola de Carolis”.

