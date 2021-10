L’assessore Adamo nella giuria di “Diventare una star / Talento al Centro”

L’assessore agli Affari Generali del Comune di Taranto, Annalisa Adamo, nella giuria di “Diventare una star / Talento al Centro”, un’iniziativa del centro commerciale “Porte dello Jonio” coordinata dal direttore Mauro Tatulli in collaborazione con l’emittente pugliese Ciccio Riccio. Nella giuria anche Maria Totaro, nota discografica e manager della “MM Line Production Records”.

«Abbiamo proclamato vincitori ex aequo due giovanissimi e talentuosissimi cantanti – ha dichiarato l’assessore Adamo -. A questi due ragazzi è andato il premio finale, consistente nella produzione del vincitore negli studi della Jericho Studios, nella distribuzione del singolo su tutte le piattaforme streaming, in un ufficio stampa radio dedicato e nel “tutoraggio” personale da parte della discografica Totaro. È stato difficile scegliere perché i partecipanti alla gara erano tutti di livello altissimo. L’amministrazione Melucci ha sposato l’idea di questo progetto perché l’iniziativa ha il duplice merito merito di far scoprire dei talenti pugliesi, che certamente ora vedranno aprirsi nuove e interessanti strade, e di averci fatto vedere il centro commerciale sotto un’altra luce».

Correlati

Commenta l'articolo: