Arsenale Taranto, Confsal Unsa: si spengono le luci?

I dirigenti sindacali CONFSAL UNSA Cosimo GUALANO e Ignazio BARBUTO esprimono forte preoccupazione per quello che sembra essere inesorabilmente l’ultimo atto del ruolo pubblico dell’Arsenale di Taranto.

Eppure agli inizi del 2019, dopo venti anni di vertenza Arsenale fortemente sostenuta dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali e la costituzione di una “cabina di regia” presso il Comune di Taranto, sembrava esserci una svolta al calo della produttività. Difatti oltre alla portaerei Cavour fu presentato un vasto programma di manutenzione ed ammodernamento che interessava diverse unità navali e sommergibili sino al 2022 con un tonnellaggio mai raggiunto nella storia dello stabilimento.

A ciò si aggiunse l’impegno politico già nel 2018 a procedere con le assunzioni.

Eppure da mesi le banchine sono tristemente vuote e lo stesso dicasi per i bacini, tranne per l’ingresso di Nave San Marco per giunta oggetto di una recente inchiesta dell’Anac a causa di presunte violazione nella gestione degli appalti che si aggiunge a quella dello scorso anno che ha coinvolto i vertici della dirigenza Arsenale lasciando per mesi lo stabilimento senza la guida del Direttore.

Alla luce di quanto sta accadendo grande è il timore della segreteria CONFSAL UNSA che possa esserci in atto una sorta di “fuga” dallo stabilimento.

Ricordiamo che il 4 giugno 2020, COMLOG NAPOLI nel presentare alle organizzazioni sindacali il PIANO INDUSTRIALE INTEGRATO 2020- 2025 collocava nel 2024 il “collasso”degli stabilimento a fronte delle carenza di organico e rappresentava la necessità di assumere per l’Arsenale 861 unità nel quinquennio in argomento. Di fatto delle assunzioni promesse (poco più di 300), per quanto insufficienti, non vi è ancora traccia di pubblicazione del bando di concorso.

Nel corso della riunione con il COMLOG i dirigenti GUALANO e BARBUTO avevano considerato ottimistica quella data del 2024 alla luce delle dimissioni del personale anche per effetto di “quota 100” con l’inevitabile perdita del know how da trasmettere alle nuove generazioni. Inoltre l’invecchiamento delle maestranze rende vana la programmazione di corsi di formazione per dipendenti alla soglia del pensionamento. Ad oggi quanto paventato sta accadendo e la capacità operativa è fortemente diminuita.

Auspicando di essere smentiti dai fatti e non dalle solite dichiarazioni di buona volontà sembra profilarsi quanto denunciato oltre un ventennio fa dal sindacato che il ruolo pubblico dell’Arsenale di Taranto era, nelle intenzioni, destinato a soccombere a favore di logiche di appalto e privatizzazioni che le cronache ci dicono essere una strada a rischio oltre alla perdita di posti di lavoro del nostro territorio a vantaggio dei grossi complessi cantieristici.

