Taranto: sicurezza sulle strade

Aveva disperso carburante viscido sulla strada, creando problemi alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. I motociclisti della Polizia Locale di Taranto, dopo aver messo in sicurezza via Cesare Battisti hanno rintracciato veicolo e responsabile.

Accertato che il trasgressore, pur consapevole di quanto avvenuto, avesse proseguito incurante del pericolo per gli altri, la Polizia Locale lo ha sanzionato per l’imbrattamento della sede stradale e il mancato ripristino in sicurezza della strada.

L’amministrazione Melucci conferma la sua attenzione per la sicurezza del territorio e la Polizia Locale, quotidianamente, opera in ogni settore per assicurarla.

