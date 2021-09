Lavori in via Calabria, sopralluogo del sindaco Melucci al cantiere

Un altro cantiere stradale è partito in questi giorni in via Calabria, arteria molto trafficata tra via Pio XII e corso Italia, intervento necessario e richiesto a gran voce dai cittadini.

Il sindaco Rinaldo Melucci vi ha effettuato un sopralluogo, constatando l’andamento dei lavori che hanno già riguardato la fresatura del vecchio asfalto e la sistemazione dei tombini. Entro la prossima settimana si procederà alla stesura del nuovo manto.

«Il numero dei cantieri attivi in città cresce ancora – le parole del primo cittadino –, la pianificazione attuata nei mesi scorsi ci sta consentendo di intervenire puntualmente lì dove non si interveniva da parecchi anni. C’è molto lavoro da fare, ma possiamo garantire che con la nuova programmazione da circa 150 interventi arriveremo in ogni quartiere, dedicando a zone come Tamburi e Lido Azzurro una pianificazione dedicata».

