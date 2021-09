Taranto: un arresto per droga nel quartiere Paolo VI

I militari del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Taranto, durante l’espletamento di un servizio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto U.D. cl. ’84, con precedenti penali in materia di droga, armi e reati contro la persona, trovato in possesso di 8 chili e mezzo di hashish e di 2000 euro suddivise in banconote di vario taglio, anche queste sottoposte a sequestro in quanto ritenute provento dell’attività illecita. Il rinvenimento è avvenuto nel corso di una perquisizione eseguita dai militari all’interno di un’abitazione in stato di ristrutturazione in uso all’indagato, ubicata nel quartiere Paolo VI di Taranto, in cui lo stupefacente era ben nascosto tra i sacchi di spazzatura contenenti materiale di risulta.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Taranto, al termine delle formalità di rito è stato associato alla Casa Circondariale di Taranto. La sostanza stupefacente sarà analizzata dai Laboratori del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

