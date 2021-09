Servizi Sociali e UTC, confronto sulla programmazione

I professionisti dell’Urban Transition Center hanno avuto un confronto attivo e costruttivo con la direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto, alla presenza dell’assessore Gabriella Ficocelli.

Dopo aver raccolto stimoli e segnalazioni da parte del mondo delle associazioni, l’UTC ha aggiornato con la direzione l’agenda condivisa della programmazione in atto, con particolare riguardo ai Piani di Zona, agli avvisi pubblici come quello per l’individuazione del Disability Manager, all’erogazione dei “bonus viaggio”, ma soprattutto ha pianificato azioni e buone pratiche di partecipazione con i cittadini e con le realtà associative del settore.

Intercettare bandi e finanziamenti pubblici, nonché aggiornare la direzione su proposte e progetti dal basso, sarà la strada che l’Urban Transition Center intende percorrere nel futuro immediato, per un coinvolgimento effettivo e pratico anche in vista dell’approvazione di un importante strumento amministrativo come il “PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche”.

