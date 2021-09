Vaccini antiCovid, il 3 settembre open day a Taranto e provincia

Venerdì 3 settembre, accesso diretto per tutti. Senza prenotazione, i cittadini maggiori di 12 anni potranno ricevere la prima dose di vaccino Pfizer. Sarà possibile anche, per chi aveva appuntamento nei giorni passati, recuperare la seconda dose Pfizer.

La campagna vaccinale in ASL Taranto procede con le vele spiegate, grazie al lavoro incessante di tutti i professionisti coinvolti e alla ottima risposta dei cittadini. Con l’obiettivo di accelerare ulteriormente e permettere così la messa in sicurezza di quante più persone possibile, domani, venerdì 3 settembre, tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni, che ancora non siano stati vaccinati, potranno ricevere la prima dose di vaccino Pfizer (Comirnaty) senza necessità di prenotazione. Sarà anche possibile, per chi non ha potuto rispettare l’appuntamento dato per concludere il ciclo vaccinale nei giorni scorsi, recuperare la seconda dose Pfizer.

Sarà possibile la vaccinazione “a sportello”, cioè senza prenotazione grazie alle aperture straordinarie del PalaRicciardi dalle 10:00 alle 14:00 e del drive through al centro commerciale Porte dello Jonio dalle 16:00 alle 20:00 per la vaccinazione in auto. L’hub vaccinale all’Arsenale MM, invece, come di consueto, sarà accessibile solo su appuntamento, anche per le persone in possesso di appuntamento alla Scuola Volontari AM, chiusa per indisponibilità della sede.

In provincia, infine, restano confermati gli appuntamenti e sarà possibile la vaccinazione “a sportello”, fino a esaurimento delle scorte giornaliere disponibili, negli hub di Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca e Massafra dalle 10:00 alle 16:00.

