Il MEdiTa parte con il concerto di Mahmood

Il MediTa Festival parte da Mahmood e sono ormai pochissime le disponibilità dei biglietti per ascoltare il concerto del giovane talento milanese.

Venerdì 3 settembre alle 21.00 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto, concerto di Mahmood con l’Orchestra della Magna Grecia. È il primo dei tre appuntamenti musicali in programma al MediTa, la seconda edizione del Festival del Mediterraneo promosso dall’Amministrazione comunale di Taranto e dall’ICO Magna Grecia. Gli altri due concerti all’interno della rassegna sono sabato 4, Achille Lauro (tutto esaurito) e domenica 5 settembre Edoardo Bennato.

Il concerto esclusivo di Mahmood sarà diretto dal Maestro Roberto Molinelli che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Numerosi i brani previsti per l’occasione, da Dei a Ghettolimpo (titolo dell’album pubblicato lo scorso giugno), Klan, Il Nilo del Navigliio, Baci dalla Tunisia, proseguendo con Dorado, Remo, Inuyasha, Icaro, Rubini e Talata. E, ancora, Kobra, T’Amo, Rapide e Soldi. Sul palco, oltre all’Orchestra della Magna Grecia, anche il L.A. Chorus diretto da Graziano Leserri.

Il MediTa Festival, promosso dall’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Rinaldo Melucci e dall’ICO Magna Grecia con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, si avvale della collaborazione con Regione Puglia, Puglia Sound e Ministero dei Beni culturali. Prezioso il sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione1921 e Alfaparf Milano. Si ringraziano Programma Sviluppo, Five Motors e Kyma Mobilità. Fra i brand che rivestono uno dei ruoli principali all’interno della rassegna, Taranto Capitale di Mare. Come per la prima edizione, anche quest’anno sarà assegnato il “Premio dei Due Mari BCC San Marzano – Cultura del Mediterraneo”. Per quanti fossero interessati a seguire la “tre giorni” di spettacolo, segnaliamo che, in collaborazione con realtà locali di alto profilo, l’agenzia Golden Spider mette a disposizione un vantaggioso pacchetto turistico (099.7305655, www.goldenspider.it).

E veniamo ad Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, il primo dei tre artisti ospiti del MediTa. Ventinove anni, milanese, madre sarda, padre egiziano, Mahmood studia canto fin da piccolo. Nel 2012 partecipa alla sesta edizione del talent show “X Factor”. Tre anni dopo vince il concorso “Area Sanremo” partecipando di diritto nella sezione “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 2016, edizione nella quale presenta “Dimentica”, brano con il quale si classifica al quarto posto. Altra vittoria nella quinta edizione del “Summer Festival” (2017), sezione Giovani, con il singolo “Pesos”.

Mahmood è attivo come autore per altri artisti, partecipando alla composizione dei brani “Nero Bali” di Elodie con Michele Bravi e Gué Pequeno (certificato disco di platino); “Hola (I Say)” di Marco Mengoni (feat. Tom Walker). Collabora anche con Fabri Fibra, con il quale scrive e duetta nel brano “Luna”.

A settembre 2018, Mahmood pubblica il suo primo EP: “Gioventù bruciata”. A dicembre, con il brano omonimo, è uno dei due vincitori di “Sanremo Giovani”. Partecipa di diritto al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi”, scritto con Dardust e Charlie Charles. Il brano trionfa sul palco dell’Ariston.

Il suo primo album di canzoni inedite, intitolato come l’EP, “Gioventù bruciata”, viene pubblicato a marzo. Grazie alla sua vittoria sanremese, partecipa all’Eurovision Song Contest 2019 rappresentando l’Italia classificandosi secondo (a un soffio dal vincitore). Il 2019 si conferma un anno d’oro per il cantante e autore milanese. Il 3 novembre agli MTV Europe Music Awards, Mahmood vince il “Best Italian Act”. A giugno di quest’anno pubblica il suo secondo album in studio: “Ghettolimpo”.

Info, Orchestra della Magna Grecia – Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). www.orchestramagnagrecia.it

Correlati

Commenta l'articolo: