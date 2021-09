Taranto: cittadini extracomunitari denunciati per rissa e danneggiamento

A conclusione di rapide indagini, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno denunciato, in stato di libertà per rissa e danneggiamento, un 41enne, un 34enne e un 33enne, tutti nigeriani, incensurati e regolari sul territorio nazionale. I fatti si sono verificati la scorsa notte in via Principe Amedeo, dove i tre extracomunitari, evidentemente sotto gli effetti dell’alcool, hanno innescato una rissa, nel corso della quale è rimasta danneggiata la vetrina di un negozio e un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

All’arrivo della pattuglia i tre soggetti, che avevano già interrotto ogni azione violenta, presentavano chiari segni riconducibili ad una colluttazione e si rifiutavano di sottoporsi a cure mediche.

I successivi accertamenti, corroborati da testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno permesso di delineare l’evento delittuoso, conclusosi con il deferimento in stato di libertà all’A.G. dei tre extracomunitari, per i reati di rissa e danneggiamento.

