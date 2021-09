Pulizia del basolato, nuova spazzatrice in azione nel Borgo e in Città Vecchia

Il basolato di via D’Aquino e via Di Palma, ma anche le “chianche” della Città Vecchia, riceveranno un trattamento particolare grazie all’impiego della nuova macchina spazzatrice in dotazione a Kyma Ambiente.

Il nuovo mezzo, a giorni alterni (le attività sono partite lunedì scorso) ripulirà la pavimentazione del Borgo e dell’Isola, rimuovendo soprattutto le sostanze grasse e appiccicose che imbrattano i marciapiedi.

Una condizione che si verifica spesso nei pressi di bar e affini, o nelle aree dove si concentra la presenza di utenti, non sempre attenti a evitare che resti di cibo e bevande finiscano per terra.

A supporto dell’attività della nuova spazzatrice, Kyma Ambiente continuerà a garantire la presenza quotidiana degli operatori ecologici impiegati nello spazzamento manuale di strade e marciapiedi.

