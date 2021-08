Per la rassegna di prosa del Teatro Fusco arriva la Rimbamband

La Rimbamband sale sul palco della Villa Peripato il 1° settembre con il suo “Meglio di…”, uno spettacolo che racchiude, insieme ad alcuni inediti, tutti i più grandi successi della band comica che negli ultimi anni ha fatto ridere i teatri di tutta Italia.

Tema della serata, come racconta il titolo stesso, è la celebrazione della lunga carriera della band pugliese, uno spettacolo che ha calcato in lungo e in largo i palcoscenici della penisola, raccogliendo consensi e affetto per l’ensemble.

Uno spettacolo eclettico, una commistione di elementi che spazia dalla musica al teatro comico, dal mimo al tip-tap, passando per la musica provando a far ridere e, come riportano nel loro sito, ci riescono “inspiegabilmente”. Lo spettacolo che porteranno a Taranto è un marchio di fabbrica della loro capacità di catturare il pubblico che si trova alla mercé delle trovate degli artisti, che per tutta la durata dello spettacolo incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano… giocano. Una serata di grande divertimento con protagonista una delle band più amate e dal repertorio artistico più eterogeneo del panorama nazionale.

«La Rimbamabnd è un vero e proprio esempio di eccellenza pugliese- ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabiano Marti- un gruppo di musicisti di grande livello che ad ogni spettacolo fa ridere e riesce a intrigare il proprio pubblico».

I Biglietti sono in vendita dal trentuno agosto al botteghino del Teatro Fusco dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, mentre il giorno dello spettacolo, il primo settembre, saranno disponibili dalle 16:00 alle 18:30 presso il Teatro Fusco e dalle 19:00 presso la biglietteria della Villa Peripato. Il costo per il Settore A è di 30 euro intero e 25 euro ridotto, mentre per il Settore B 25 euro per il biglietto intero e 20 per il ridotto.

Le riduzioni sono previste per gli spettatori entro i 30 anni, oltre i 65 anni e ai dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa.

I biglietti si potranno acquistare online e nei punti vendita Vivaticket.

L’apertura porte è prevista alle 20:00, inizio spettacolo alle ore 21:00.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro Comunale Fusco chiamando il numero 099 994 9349 oppure visitando il sito www.teatropubblicopugliese.it/taranto.

