MediTa, Achille Lauro “sold out”

Achille Lauro in concerto al MediTa, c’è il “sold out”. L’artista romano, dopo il successo registrato lo scorso anno all’interno della manifestazione organizzata dal Comune di Taranto e dall’ICO Magna Grecia, registra il “tutto esaurito”. Non ci sono più biglietti a disposizione per assistere allo spettacolo che l’autore e interprete di “Rolls Royce”, “Mille”, “Bam bam twist” e altro ancora, terrà con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano sabato 4 settembre sulla Rotonda del Lungomare di Taranto. Questo risultato conferma la grande popolarità di Achille Lauro, ma anche un impegno che l’Amministrazione Melucci aveva assunto all’indomani del “sold out” dello scorso anno, invitando il cantautore romano ad altra occasione per incontrare quei tarantini che non avevano potuto partecipare al concerto dello scorso anno (ripreso e trasmesso sui canali Sky).

Saranno cinquanta gli elementi d’orchestra che saliranno sul palcoscenico della Rotonda per eseguire un repertorio che il pubblico ha avuto modo di conoscere e apprezzare facendo dell’artista romano non solo un’icona, ma anche uno dei cantautori più amati degli ultimi anni.

Sempre a proposito del MediTa, che ospiterà sulla Rotonda del Lungomare anche i concerti di Mahmood (venerdì 3 settembre) ed Edoardo Bennato (domenica 5 settembre), si informa che per motivi organizzativi l’evento “MK3-Generazione X” previsto per il prossimo 2 settembre, è stato rinviato a data da destinarsi.

Info, Orchestra della Magna Grecia – Taranto, via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia 4 (099.7304422). www.orchestramagnagrecia.it

Correlati

Commenta l'articolo: