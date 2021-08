Amministrative 2022, Articolo Uno parte attiva del Centrosinistra jonico a sostegno del sindaco Melucci

“In prospettiva delle elezioni nel Comune capoluogo della provincia jonica del 2022, Articolo Uno non farà mancare il suo supporto a sostegno del sindaco in carica Melucci. Le vicissitudini politiche degli ultimi mesi di mandato ci vedono assenti dall’attuale composizione della massima assise jonica, dove non abbiamo alcun rappresentante nel Consiglio comunale di Taranto, ma siamo al lavoro per le prossime elezioni amministrative comunali del 2022.

Possiamo già affermare che la nostra compagine politica, Articolo Uno, sarà parte attiva della coalizione di Centrosinistra a sostegno del sindaco uscente Melucci che a nostro avviso ha lavorato bene ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La città in pochi anni ha assunto un volto nuovo, è cresciuta come meta attrattiva turistica, e stanno per essere ultimati progetti ed opere per migliorare la mobilità e non solo, dal momento che un po’ tutte le criticità della nostra città sono al centro di importanti cambiamenti.

L’impegno di Articolo Uno c’è ed è massimo per la città che merita la rinascita che ha intrapreso.”

Nota di Massimo Serio, Segretario provinciale di Articolo Uno Taranto

