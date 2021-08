Castellaneta Marina, controllo anti Covid 19: i carabinieri chiudono una nota discoteca locale

La scorsa notte, personale della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, unitamente ai colleghi del NAS di Taranto, nel corso di un predisposto servizio teso alla verifica del rispetto della normativa antiCOVID-19, si sono recati incontrada Chiulli di Castellaneta presso la nota discoteca NAFOURA, ove era in programma una serata d’intrattenimento musicale. Nella circostanza sono state inizialmente controllate le autorizzazioni amministrative e le prescrizioni igienico-sanitarie dei 4 bar ivi esistenti, nonché il possesso del “green pass” da parte degli avventori autorizzati ad accedere solo su prenotazione.

Nel corso degli intrattenimenti musicali, tuttavia, al sopraggiungere dello special guest, gli operanti hanno riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di assistere allo spettacolo in forma statica atteso che gli avventori hanno iniziato a ballare, senza che fosse garantita la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Nel frangente, i militari hanno notificato all’organizzatore dell’evento, all’organizzatore F. M., cl.80, res.a Bari, un verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa ai sensi dell’art.5 comma 1 del D.L.52/2021 convertito in Legge 87/21 (per non aver garantito la distanza interpersonale di un metro fra gli avventori), che prevede una sanzione pecuniaria di 400€. Con provvedimento a parte, é stata inoltre comminata, con effetto immediato, la sanzione accessoria della chiusura del locale per la durata di cinque giorni.

