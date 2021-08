Pulizia caditoie, azione preventiva per evitare gli allagamenti

Grazie alla preventiva attività di pulizia di numerose caditoie, disposta dall’amministrazione Melucci nelle scorse settimane in diverse zone della città, è stato mitigato il fenomeno degli allagamenti dovuti alle precipitazioni piovose.

«Con la direzione Lavori Pubblici – ha spiegato l’assessore al ramo Francesca Viggiano – abbiamo programmato una serie di interventi. Quella programmazione è stata provvidenziale perché ha evitato gli allagamenti, soprattutto nei sottopassi, e i disagi che comportano. Siamo al lavoro per consolidare queste attività in alcune zone, come l’abitato di Talsano, dove il fenomeno si manifesta maggiormente e dove, in ogni caso, l’amministrazione è al lavoro per cancellare definitivamente i disagi. Grazie ai tecnici della direzione, quindi, e al supporto fornito dalla Polizia Locale per realizzare gli interventi».

