Ampliamento target Open Day a Porte dello Jonio per tutte le età, senza prenotazione

Si terrà oggi, 27 agosto, dalle 18 a mezzanotte, il secondo Open Day presso l’hub di Porte dello Jonio per la vaccinazione serale. L’evento, che in base alla programmazione originaria era riservato solo alla popolazione studentesca di età compresa tra 12 e 18 anni, ora è esteso alle persone di tutte le età per favorire l’accesso alla vaccinazione anti-Covid.

I cittadini, a partire dai 12 anni compiuti in poi, potranno ricevere liberamente la somministrazione del vaccino senza necessità di prenotazione e senza vincolo di età massima, fino a esaurimento della fornitura di dosi giornaliere.

Per l’accesso al drive through, in ogni veicolo è consentito il numero massimo di tre persone ed è obbligatorio l’uso di mascherina, come da disposizioni anti Covid-19 vigenti. Per agevolare le operazioni, è consigliato indossare un abbigliamento che faciliti la somministrazione del vaccino e portare con sé il modulo di consenso informato, disponibile sul portale ASL, già compilato e firmato.

Sono state previste due vie di accesso al centro commerciale per facilitare maggiore ingresso di popolazione possibile (SS 7ter via per San Giorgio Jonico e ingresso da Viale Pietro Mandrillo). All’imbocco al centro, apposito personale ASL provvederà al controllo dei documenti di identità, raccoglierà il consenso informato già compilato, provvedendo eventualmente con le integrazioni necessarie. Per la vaccinazione dei minori, è necessario il consenso sottoscritto da entrambi i genitori e dell’eventuale delega, corredata del documento di identità. La documentazione necessaria, da stampare e compilare, è disponibile nel portale web Asl Taranto. Dopo la somministrazione del vaccino, un’apposita area di sosta accoglierà l’utenza per i 15 minuti di attesa previsti post-vaccino.

