Ficocelli: «Sorrisi e grande emozione per le 3 spose che hanno scelto da noi i loro abiti per il fatidico sì»

«È stato meraviglioso – racconta l’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli – accogliere nel centro polivalente di piazza Catanzaro tre ragazze prossime alle nozze che hanno scelto il loro abito dei sogni. Per noi una grande soddisfazione per un progetto partito qualche mese fa, che si concretizza nella bellezza della solidarietà e della donazione.

Le spose ci hanno promesso che ci manderanno le foto del loro matrimonio e per noi sarà un vero onore condividere il loro giorno speciale».

Ficocelli ha colto l’occasione per invitare tutte le promesse spose che lo desiderino a contattare l’assessorato per visionare gli abiti. «Al momento ci fermiamo con le donazioni, per garantire lo spazio e la pulizia per gli abiti che abbiamo ricevuto, ma ringraziamo quante hanno già donato».

