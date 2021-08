Anche quest’oggi i numeri relativi allo scalo della Msc Seaside sono davvero da record.

«La nostra città è stata scelta da circa 1500 dei poco meno di 2000 ospiti che hanno acquistato un tour a bordo – le parole dell’assessore al Turismo della giunta Melucci, Fabrizio Manzulli –. Questi numeri fanno ben sperare per la prossima stagione che ci si augura possa non essere caratterizzata dalle tante limitazioni che dipendono unicamente dell’emergenza epidemiologica. Lo scalo di quest’anno è stato un’occasione sulla quale abbiamo molto lavorato, che non potevamo lasciarci scappare e che comunque sta premiando la nostra città in termini promozionali. La vera scommessa sarà quella di farci trovare ancora più preparati per la prossima, quando i numeri relativi agli approdi delle navi da crociera potrebbero essere ben superiori a quelli registrati quest’anno. L’amministrazione comunale sarà accanto a coloro i quali decideranno di investire sul turismo in modo professionale e consapevole, offrendo servizi di qualità all’altezza delle aspettative di fruitori sempre più attenti ed esigenti».

