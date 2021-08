Sono 5.213.200 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.11 dal Report del Governo nazionale), il 94,1% quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 5.538.886.

ASL BARI

Sono già 66mila i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni ad essere stati vaccinati con prima dose in provincia di Bari e 30mila con ciclo completo, a fronte di una copertura vaccinale – sempre con almeno una dose – che va oltre il 64 per cento, di gran lunga superiore alla media nazionale che è del 48,57 per cento. La campagna vaccinale della ASL di Bari prosegue spedita verso l’obiettivo di immunizzazione contro il Covid degli studenti in vista della imminente ripresa delle attività didattiche a settembre. Questa mattina è stata avviata la fase della chiamata attiva che – insieme alle vaccinazioni a sportello e a quelle già programmate – va a completare la campagna dedicata ai ragazzi già avviata da tempo per assicurare la vaccinazione entro l’inizio dell’anno scolastico. Il Dipartimento di prevenzione della ASL, con la collaborazione di scuole e famiglie, procedendo a riservare scuola per scuola sedute dedicate agli ultimi studenti che non hanno ancora ricevuto la prima somministrazione. Mille e cinquecento le somministrazioni previste per oggi nei centri della provincia e 4mila nel corso della settimana. Oggi nell’hub di Noicattaro hanno avuto accesso riservato gli studenti dell’istituto comprensivo De Gasperi Pende e nel centro vaccinale di Polignano gli studenti dell’istituto alberghiero Ippseoa Modugno e della scuola Carelli Forlani di Conversano. Nel dettaglio per anno di nascita, la copertura dei ragazzi di 18 anni (2003) è arrivata all’81 per cento e al 78 per cento dei nati nel 2004. In parallelo cresce anche la copertura della popolazione vaccinabile con prima dose in provincia di Bari arrivata all’84 per cento con almeno una dose e il 70 per cento ha completato l’intero ciclo vaccinale.

ASL BRINDISI

Anche il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, sta programmando l’attività per le scuole.

In tutti gli hub vaccinali aperti sul territorio, inoltre, viene riservato un certo numero di dosi che, a fine serata, può essere somministrato ai ragazzi dai 12 ai 19 anni.

La copertura vaccinale con la prima dose per questa fascia d’età è vicina al 60%.

ASL BT

Massima attenzione alla vaccinazione dei giovani nella Asl Bt in prospettiva della riapertura della scuole. In tutta la provincia sono state organizzate giornate dedicate che si aggiungono alle possibilità offerte a sportello (senza programmazione) in tutti i comuni secondo il calendario già diffuso. Mercoledì 25 ad Andria e venerdì 27 a Barletta dalle 9 alle 13 si terrà una giornata dedicata e riservata esclusivamente ai giovani. Oggi spazio ai giovani a sportello a Minervino Murge dalle 16 alle 19 mentre a Spinazzola si procederà mercoledì 25 dalle 16 alle 19. Giornate dedicate ai giovani sono state programmate anche a Trinitapoli domani 24 agosto dalle 15 alle 19 e a San Ferdinando il 26 dalle 15 alle 19 e il 28 dalle 9 alle 13.

Per i minori è indispensabile la presenza di entrambi i genitori o la delega con fotocopia del documento di identità di un genitore. Il modulo è pubblicato sul portale della Asl Bt:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36008/vaccinazione-minori-consenso-informato-e-modulo-delega.

ASL FOGGIA

Sono 761.898 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 78,5% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 62,3% degli over 12.

Continuano le attività presso i Punti Vaccinali della provincia secondo la programmazione e con accesso libero per i giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

Ad oggi il 60% della popolazione studentesca risulta già vaccinata con almeno una dose.

La Direzione della ASL Foggia, in sinergia con i dirigenti scolastici, sta programmando iniziative mirate per assicurare la maggiore copertura possibile in vista della ripresa delle attività scolastiche compresa la chiamata attiva degli studenti.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 36.340 ultraottantenni (pari all’87,9%) su 38.837 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 93,8%); 47.481 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all’82%) su 53.832 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 92,2%); 56.197 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari al 75,2%) su 66.772 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 88,6%); 64.278 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 68,6%) su 75.987 che hanno ricevuto la prima dose (pari all’80,7%); 49.594 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 56,2%) su 63.734 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 70,8%); 35.820 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 47,8%) su 48.427 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 62,9%); 32.281 persone di età compresa tra 29 e 20 anni (pari al 42,8%) su 49.688 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 64,2%); 15.138 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 28,7%) su 27.752 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 51,5%).

I medici di medicina generale hanno somministrato in tutto 155.194 dosi di vaccino di cui 19.056 a domicilio.

ASL LECCE

ASL Lecce accelera per completare la campagna vaccinale dedicata agli studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni in vista della ripartenza dell’anno scolastico. La ASL, in sinergia con i Dirigenti scolastici, organizza sedute dedicate di vaccinazione scuola per scuola, classe per classe. Inoltre i ragazzi residenti in provincia di Lecce di età compresa tra i 12 e i 19 anni possono continuare ad accedere, senza prenotazione, negli hub della ASL per ricevere il vaccino. 13 le scuole coinvolte nella vaccinazione di oggi per un totale di circa 1000 ragazzi.

Si proseguirà nei prossimi giorni con altri Istituti scolastici.

Gli studenti vengono contattati direttamente dalla propria scuola.

ASL TARANTO

Si avvia oggi in Asl Taranto la settimana dedicata alla vaccinazione dei giovani di 12-19 anni. Per gli studenti, Asl Taranto ha riservato, da oggi a venerdì 27 agosto, circa 15mila posti per la somministrazione della prima dose, su prenotazione attraverso i canali ordinari. Gli hub presso la SVAM (a Taranto), Manduria, Massafra e Ginosa sono completamente riservati agli studenti, operativi dalle 9 alle 16. Posti dedicati anche negli hub di Martina Franca, Grottaglie e presso l’Arsenale, aperto quest’ultimo fino alle 18. La campagna vaccinale per la copertura degli studenti prosegue fino a venerdì 27, con il secondo Open Day dedicato ai giovani di 12-19 anni: dalle 18 a mezzanotte sarà possibile accedervi in modalità drive through, anche senza prenotazione. Il primo dei due appuntamenti “open”, tenutosi lo scorso venerdì 20 agosto, ha registrato oltre 800 dosi somministrate.

Stamane, negli hub vaccinali operativi della provincia sono state somministrate circa 2.400 dosi di vaccino, così distribuite: a Taranto 495 dosi presso l’Arsenale e 196 presso la SVAM; in provincia, 250 dosi a Ginosa, 466 a Grottaglie, 359 a Martina Franca, 142 a Manduria e 479 a Massafra.

Correlati

Commenta l'articolo: