Perrini (FdI): “Regionale 8, a che punto è la ‘fase esecutiva’ annunciata da Emiliano?”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che ha chiesto un’audizione urgente sullo stato dei lavori per la strada regionale 8.

“A fine giugno, a seguito di una fortissima pressione politica – anche consiglieri regionali di maggioranza si erano mossi per sollecitare soluzioni – i presidenti della Regione Michele Emiliano e della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti si incontrarono per fare il punto sul progetto della strada regionale 8, opera strategica attesa da più di trent’anni, che collegherebbe la provincia di Taranto con quella di Lecce.

Io c’ero e ricordo che Emiliano disse in modo perentorio: ‘Dobbiamo provare a passare alla fase esecutiva’, ricordando che a disposizione ci sono circa 200milioni di euro. Sono passati due mesi e questa collaborazione fra Regione e Provincia di Taranto cos’ha prodotto sul piano concreto? Per questo ho chiesto al presidente della commissione trasporti di convocare urgentemente in audizione Emiliano e Gugliotti, oltre agli assessori alle infrastrutture Piemontese e ai trasporti Maurodinoia, per conoscere lo stato dei lavori, se rispetto a quel 29 giugno sono stati fatti passi avanti o se quella non sia rimasta solo una bella manifestazione di volontà, le solite chiacchiere e niente più”.

