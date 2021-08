Controlli della Polizia: raffica di denunce, sequestrate sette slot-machine

L’attività di contrasto all’illegalità diffusa non è mai cessata, in particolare durante il periodo estivo, con particolare attenzione al Borgo Umbertino ed ai vicoli di “Citta Vecchia”, mantenendo costante il controllo del territorio. Nel mirino del personale del Commissariato Borgo e dell’U.P.G.S.G. i parcheggiatori abusivi ed i tanti giovani, che pur destinatari di provvedimenti di polizia relativi al divieto di ritorno nel capoluogo, giungono puntualmente nella zona del Borgo antico, il più delle volte per acquistare la dose giornaliera di sostanza stupefacente.

Numerose le persone denunciate, quattro per l’inottemperanza al DASPO Urbano e ben ventitré per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Foglio di Via Obbligatorio tra cui il Divieto di Ritorno nel capoluogo jonico. Altrettanto numerose le dosi di sostanza stupefacente sequestrate, in particolare hashish e cocaina ai denunciati. Sequestrati anche tre coltelli tutti a serramanico e denunciati i loro detentori per possesso ingiustificato di arma da taglio.

L’attività è stata anche rivolta in direzione dei pregiudicati sottoposti alle misure alternative alla detenzione tanto che ne sono stati denunciati 5, per evasione, tutti ovviamente trovati assenti nel corso dei quotidiani controlli di polizia. Non si sono fermati neanche i servizi di contrasto al furto di energia elettrica. Con la collaborazione dei tecnici di Enel Distribuzione sono stati scoperti 8 allacci fraudolenti scoperti in altrettante abitazioni private, con la conseguente denuncia per tutti i responsabili.

Circa 80.000 euro il danno stimato dai tecnici responsabili dell’azienda erogatrice. In collaborazione con gli operatori della Divisione di Polizia Amministrativa, sono stati controllati anche diversi esercizi commerciali, anche in relazione alla verifica del regolare possesso del “green pass”. Recentemente, proprio in occasione di uno di questi servizi di controllo, in un bar di via Acclavio, sono stati trovati sette apparecchi slot-machine non collegati alla rete nazionale del Monopoli di Stato. Immediato il sequestro e la conseguente sanzione al titolare di circa 9.000 euro.

E ancora, costante il livello di attenzione verso l’illegale lavorazione e commercializzazione di mitili: nel mese di agosto, sono state sequestrati circa 200 Kg di cozze lungo le banchine di via Garibaldi e diverse vaschette di prodotto ittico posto in vendita sulla pubblica via senza la minima precauzione igienico sanitaria.

