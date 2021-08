Minori e Servizi Sociali, un software per gestire e migliorare gli interventi di tutela

Amministrativi e informatici della direzione Servizi Sociali, settore minori, sono al lavoro sul prototipo di un nuovo software di servizio. Si tratta di un database attraverso il quale sarà possibile tracciare diversi dati relativi ai minori seguiti: età, residenza, periodo di collocazione in comunità, provvedimenti dei Servizi Sociali.

«Siamo ancora in fase embrionale – il commento dell’assessore ai Servizi Sociali della giunta Melucci, Gabriella Ficocelli –, ma questo sistema, che si inserisce in un più ampio percorso di innovazione del settore, sarà per noi un valido aiuto per la tutela dei minori, come aiuto alla genitorialità e soprattutto come interfaccia comunicativa e network di buone prassi con le cooperative sociali che seguono i nostri casi».

