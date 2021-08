Ingente abbandono di ingombranti, intervengono gli assessori Cataldino e Castronovi

Avevano praticamente svuotato casa, lasciando un numero impressionante di ingombranti su entrambi i lati della strada. La telecamera di Kyma Ambiente ha ripreso la scena, ma non essendoci veicoli con targa coinvolti, gli assessori Paolo Castronovi e Gianni Cataldino hanno concordato l’intervento della Polizia Locale. Gli autori sono stati individuati, denunciati e sanzionati.

«La collaborazione tra Polizia Locale e Kyma Ambiente – fa sapere l’assessore Cataldino – sta producendo risultati importanti in termini di contrasto a quanti non si rassegnano a rispettare le regole di conferimento dei rifiuti. La rete di telecanere e l’azione degli operatori di controllo continua costantemente, ma l’amministrazione Melucci potenzierà e intensificherà il numero di telecamere e controlli perchè Taranto non merita di essere ferita da una minoranza di incivili».

