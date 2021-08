Teatro in Villa Peripato, gli utenti del centro “bassa soglia” spettatori d’eccezione

Venerdì 27 agosto, nell’ambito della rassegna estiva in Villa Peripato, gli utenti del centro “bassa soglia” voluto dall’amministrazione Melucci saranno spettatori d’eccezione della commedia comica in vernacolo “Tu vue fà l’americano”, portata in scena dalla compagnia “Le Paridde” con la regia di Nicola Risolvo.

Erano stati gli stessi utenti a chiedere all’assessore ai Servizi Sociali dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, di poter assistere a uno dei numerosi spettacoli teatrali in Villa Peripato.

«Grazie a disponibilità e sensibilità manifestate dalla società “Palcoscenico Taranto”, che gestisce il teatro in Villa Peripato, e grazie alla direttrice artistica Gabriella Casabona – ha spiegato l’assessore –, è stato possibile realizzare questo desiderio, consentendo ai nostri assistiti e ai loro accompagnatori di poter assistere gratuitamente allo spettacolo. Esprimo la mia più grande gratitudine per questo gesto di solidarietà, sono certa che gli organizzatori e la compagnia teatrale saranno ripagati da applausi, sorrisi e risate di chi davvero, per tante vicissitudini, può permettersi di sorridere raramente».

Correlati

Commenta l'articolo: