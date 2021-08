L’assessore Ficocelli visita il centro estivo dell’oratorio San Francesco De Geronimo

L’assessore al Welfare dell’amministrazione Melucci, Gabriella Ficocelli, ha visitato il centro estivo dell’oratorio San Francesco De Geronimo, nel quartiere Tamburi, organizzato dai Servizi Sociali del Comune. Con le mascotte “Topolino” e “Minnie”, i bambini si sono divertiti tantissimo a cantare, ballare e giocare.

«Anche qui il presidente e gli educatori dell’associazione “La Rosa dei Venti” stanno facendo un ottimo lavoro – ha evidenziato Ficocelli -, sono contenta soprattutto per le attività dedicate all’integrazione e all’inclusione dei bambini immigrati e disabili, che stanno avvenendo sotto la guida dei Servizi Sociali. È meraviglioso vedere che tra loro non esiste alcun tipo di barriera. E mentre noi adulti, nei vari settori, lavoriamo, progettiamo per i minori, cerchiamo di educarli, spesso rimaniamo sorpresi dagli insegnamenti che loro stessi possono regalarci in una bellissima giornata trascorsa all’insegna del divertimento».

