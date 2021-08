Presto il nuovo manto bituminoso in Via Cesare Battisti

Dopo la riqualificazione di Piazza Ramellini cui abbiamo restituito dignità , decoro e che ora rappresenta un bel biglietto da visita per l’intera zona, a breve sarà rifatto il manto bituminoso alla Via Cesare Battisti, una delle strade più note e frequentate della città. Diverse saranno le strade interessate da lavori di rifacimento, dal borgo alle periferie, con il criterio della maggiore frequentazione dei cittadini. È nostro convincimento riasfaltarle tutte nei prossimi anni. Nella stessa via Cesare Battisti in questi giorni sono stati rimossi i cordoli spartitraffico, che furono installati per delimitare la corsia preferenziale e disciplinare il traffico, nell’ottica di un progetto di mobilità sostenibile connessa a una riqualificazione complessiva.

La viabilità cittadina con particolare riferimento alle arterie ad alta vocazione commerciale , è oggetto della nostra attenzione e dei nostri continui confronti con cittadini e commercianti.

Continueremo a lavorare in questa direzione salvaguardando gli interessi di cittadini e operatori commerciali .

Ascolto, programmazione ed azione sono i cardini che caratterizzano il nostro agire politico insieme all’assessore Gianni Cataldino nell’ambito dell’operato dell’amministrazione comunale.

Nota dei consiglieri comunali Piero Bitetti, Vittorio Mele (Italia in comune) , ​Mimmo Cotugno (Taranto bene comune).

