Cisl FP: gravi criticità nel Pronto Soccorso S.S. Annunziata, stato di agitazione lavoratori

Nota della Cisl FP: gravi criticità nel Pronto Soccorso S.S. Annunziata- Dichiarazione stato di agitazione dei lavoratori del Comparto ASL TA e contestuale attivazione prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione prevista dalla L. n. 146/90 e s.m.i. – richiesta incontro.

“La Scrivente O.S. con nota prot. 237/2021/BR/SA del 08 luglio u.s. che si allega alla presente, denunciava lo stato di disagio e pericolo in cui versano i lavoratori e l’utenza del Pronto Soccorso del P.O. SS. Annunziata. Atteso che, a distanza di un mese le S.S.LL. non hanno inteso dare alcun cenno di riscontro alla nostra, che non si è posto rimedio alla grave carenza di personale medico, che non si è arginato il problema del sovraffollamento e dei tempi di attesa, che i ritmi imposti espongono i lavoratori a rischio professionale e l’utenza a rischio clinico, che nel Servizio in parola è pressoché impossibile osservare le direttive nazionali/regionali sulle misure di prevenzione anti COVID19, che il fenomeno delle aggressioni non si è contenuto (i recenti fatti di cronaca ne sono testimonianza), che non si è affrontato il tema dell’inappropriatezza degli accessi né quello delle centralizzazioni del Servizio 118, la Scrivente sentiti i lavoratori interessati dichiara lo stato di agitazione del personale di Comparto, attiva formalmente le procedure di raffreddamento così come previsto dalla legge 146/90 e s.m.i. e chiede un urgente incontro in sede aziendale.”

(foto di repertorio)

