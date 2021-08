Domenica 8 agosto Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sul palco dei Giardini Virgilio di Taranto in “Che coppia noi tre”. Dopo essersi cimentato nelle vesti di conduttore di “Stasera tutto è possibile”, “Made in Sud” e in quelle di giudice per il programma “Amici”, De Martino pensa al teatro. E questa volta non sarà affatto solo, assieme a lui due maestri della risata, ospiti fissi nel programma di Rai Due. Pochi i dettagli noti del loro nuovissimo spettacolo, certo è che non mancheranno le risate grazie alla verve tutta partenopea.

Si tratta di un nuovo appuntamento con la mini-rassegna estiva “Giardini d’Estate” organizzata con il Comune di Taranto, dopo i successi già registrati nei bei giardini di viale Magna Grecia. Sold out i i ticket online, pochissimi i posti a sedere numerati a pagamento ancora disponibili presso il bar dei Giardini Virgilio. Ingresso alle ore 19.00 con l’intrattenimento di artisti locali. Lo show prenderà il via alle 22.30.

