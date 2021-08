Marina Militare: decesso personale militare imbarcato

Questa mattina, a bordo di nave Staffetta ormeggiata presso la base navale di Brindisi è stato ritrovato il corpo senza vita del comune di 2^ classe Giuseppe Gelsomino.

A seguito del ritrovamento del corpo è intervenuto il personale del 118, che ha riscontrato il decesso a causa di colpo di arma da fuoco. L’arma è stata ritrovata nelle immediate vicinanze del corpo.

Sono in corso gli accertamenti per individuare le dinamiche dell’accaduto.

I familiari sono stati avvisati.

Il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, esprime il più sentito cordoglio a nome di tutta la Forza Armata.

