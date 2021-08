CILA semplificata (CILAS) – Superbonus 110%, avviso Comune di Taranto

A seguito del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 in vigore dal 31 luglio 2021 e all’approvazione definitiva nella seduta della conferenza unificata Stato – Regioni del 04 agosto 2021 della modulistica unica in materia di CILA semplificata – Superbonus 110%, si comunica che a partire dai primi giorni della settimana prossima (dal 09 agosto), sarà integrata sul canale www.impresainungiorno.gov.it, la nuova modulistica per inoltrare le pratiche edilizie in CILA semplificata (CILAS – 110%) mediante specifico percorso dedicato.

