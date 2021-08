Certificazione Verde Covid-19: dal 6 agosto obbligatoria dai 12 anni in su

Da oggi, 6 agosto 2021, nel nostro Paese, sono in vigore le nuove regole di contrasto alla diffusione ed al contagio da Covid-19.

BAR E RISTORANTI

Per accedere a bar e ristoranti è obbligatorio avere la Certificazione verde digitale Covid-19, anche in zona bianca, che attesta la vaccinazione o, in alternativa, la guarigione dalla malattia o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Stessa cosa per assistere a spettacoli, eventi e competizioni sportive; visitare mostre, musei, altri istituti e luoghi della cultura; frequentare al chiuso piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere; partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi; accedere in centri termali, parchi tematici e di divertimento; frequentare al chiuso centri culturali, centri sociali e ricreativi; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; partecipare a concorsi pubblici.

Sono esclusi da queste restrizioni i centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

La certificazione verde è richiesta alle persone dai 12 anni in su.

In caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido.

Il controllo del possesso di Green pass è riservato a titolari e gestori dei servizi e delle attività per cui è previsto l’obbligo. In caso di violazione è disposta una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.

TRASPORTI

Dal 1° settembre saranno invece in vigore nuove norme per l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Criterio guida sarà la distinzione tra trasporti pubblici di medio-lunga percorrenza e trasporto a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione ed il green pass sarà sempre obbligatorio.

Nello specifico sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti per servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli dello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus servizi di noleggio con conducente, esclusi quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

SCUOLA E UNIVERSITA’

Il Decreto ministeriale stabilisce che tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. A scuola è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, fatta eccezione per i bambini sotto i 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. E’ vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Lo scrive Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

