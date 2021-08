“Case a 1 euro”: al via la procedura per l’assegnazione degli immobili inseriti nel secondo bando

Sono state aperte dall’ufficio del RUP le buste e le documentazioni amministrative delle 24 domande pervenute in questi ultimi mesi, molte anche dall’estero, per la seconda edizione dell’iniziativa “Case a 1 euro”.

Sono solo due le proposte escluse, mentre per alcune di esse sarà richiesta un’integrazione documentale.

«Siamo soddisfatti per la risposta degli investitori – il commento di Francesca Viggiano, assessore al Patrimonio –, anche questa edizione del bando ha ottenuto l’interesse che merita un’iniziativa innovativa e qualificante come questa. Taranto è diventata appetibile per investitori provenienti da ogni parte del mondo, grazie al fitto lavoro che l’amministrazione Melucci ha compiuto in questi anni».

Correlati

Commenta l'articolo: