MudIT, in autunno lavori terminati alla Masseria Solito

Proseguono i lavori per il restauro della Masseria Solito e la realizzazione, al suo interno, del “MudIT – Museo degli Illustri Tarantini”.

L’assessore a Patrimonio e Lavori Pubblici Francesca Viggiano, accompagnata dall’Urban Transition Center, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dove si stanno terminando le ultime rifiniture.

«In autunno riconsegneremo questo attrattore culturale alla città – le parole di Viggiano –, che farà sistema con le altre strutture presenti in zona come il circuito delle tombe a camera, la biblioteca Acclavio e la Concattedrale. I lavori di rifacimento delle strade, inoltre, ora in viale Magna Grecia e subito dopo in via Dante, faciliteranno la fruizione di quello che è destinato a divenire un vero e proprio quartiere della cultura».

Il MudIT, oltre al percorso museale dedicato a donne e uomini orgoglio di Taranto, al quale ha lavorato il comitato tecnico-scientifico coordinato da Enrico Viola del centro studi “Cesare Giulio Viola”, ospiterà anche i preziosi reperti archeologici che sono stati ritrovati nell’area di cantiere.

