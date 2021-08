Buoni spesa, nei prossimi giorni l’erogazione sulla tessera sanitaria

Gli utenti che hanno fatto domanda per ricevere i buoni spesa stanno ricevendo le comunicazioni tramite e-mail relative alla valutazione delle assistenti sociali. Nei prossimi giorni gli utenti risultati idonei riceveranno la ricarica dei buoni spesa direttamente sulla tessera sanitaria, per un valore di 300 euro per i nuclei da 1 a 3 persone e di 500 euro per i nuclei superiori a 4 persone.

La ricarica verrà segnalata con un sms sul numero di cellulare dichiarato dal richiedente e l’importo potrà essere speso entro il 31 dicembre del 2021.

