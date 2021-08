Taranto: inaugurazione impianto AQP a San Vito

“Un’opera attesa per trent’anni in una vasta zona di San Vito nel comprensorio di via del Faro. Una realizzazione che servirà migliaia di residenti e importanti strutture turistico-ricettive”. Lo ha detto questa mattina il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio durante l’inaugurazione dell’impianto di sollevamento a San Vito, Taranto.

Oltre a Di Gregorio, alla cerimonia sono intervenuti la dottoressa Francesca Portincasa, coordinatore e direttore Reti e Impianti di Aqp; il dottor Palumbo e gli ingegneri Volpe e Carbone sempre di Aqp, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, i vertici dell’Aqp di Taranto.

Di Gregorio ha ringraziato la dottoressa Portincasa per la disponibilità ed ha sottolineato “il grande clima di collaborazione tra Amministrazione comunale di Taranto, Acquedotto Pugliese e Regione Puglia. Risultati importanti come questo si ottengono solo quando c’è un team che lavora in sintonia e con grande attenzione. A tal proposito ringrazio l’ing. Tarquinio della sede di Taranto che ha partecipato a tantissime riunioni e incontri operativi. La collaborazione istituzionale è importante perché diamo ai cittadini un segnale positivo e di efficienza”.

L’Impianto inaugurato questa mattina è stato realizzato con un appalto di 525mila euro (importo a base d’asta). “Con il completamento di questa opera – spiega ancora Di Gregorio – potranno collegarsi alla rete fognaria le vie: del Faro, Occhiate, Saraghi, Spigole, Rivelli, Dei Citri, Anello di San Cataldo, Ombrine, Orate, Calata Cornilecchia, Calata Chiancarizzosa, Calata Forca, Calata Livezza, Calata Macchie. I tecnici dell’Aqp, inoltre, hanno spiegato che per consentire l’avvio in esercizio della rete, su approvazione dell’Autorità Idrica Pugliese, sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria su 5 chilometri di tubazioni fognarie esistenti, per un importo di ulteriori 800 mila euro”.

“Il mio impegno, quello del Comune di Taranto e di Aqp non si ferma qui – ha aggiunto Di Gregorio – su Taranto la dottoressa Portincasa ha annunciato investimenti complessivi per oltre 25 milioni di euro. Ricordo a tal proposito che nelle borgate di San Vito, Lama, Talsano, Aqp sta eseguendo lavori di potenziamento della rete idrica e fognaria con un investimento di 14,6 milioni di euro. A settembre, invece, partiranno i lavori nella zona di Talsano con ulteriori 11 milioni di investimento. L’inaugurazione di oggi è, infine, la migliore risposta a quei rappresentanti di altre forze politiche che fanno di tutto per screditare le istituzioni diffondendo negatività a soli fini di parte”.

