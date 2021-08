San Cataldo Container Terminal – Yilport Taranto, concluse operazioni trasbordo di due call

Si sono concluse le operazioni di trasbordo presso la banchina della San Cataldo Container Terminal – Yilport Taranto delle due call della Maersk con l’arrivo ieri, 3 agosto della Launceston e il 4 agosto, della Atlantis con una movimentazione tra l’altro di oltre 110 container frigo.

La General Manager, Dott.ssa Raffaella Del Prete, si è dichiarata soddisfatta di come si sono svolte le operazioni di trasbordo: le oltre 900 prese frigo del terminal permettono di poter soddisfare appieno le esigenze di un player attento ed esigente come Maersk Line e ringrazia tutto il personale SCCT per l’entusiasmo profuso durante le due call.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Agente Maersk e c’è l’auspicio che la Maersk possa scalare SCCT stabilmente.

