Luigi Galiano alla guida dell’Ente bilaterale terziario Taranto

L’Ente Bilaterale del Terziario di Taranto ha rinnovato le cariche sociali per il quadriennio 2021-2025. Alla guida dell’Ente è stato eletto Luigi Galiano della Uiltucs Taranto, ad affiancarlo in qualità di vice presidente Alberto Mosca di Confcommercio Taranto. Nel breve discorso di insediamento il neo presidente Luigi Galiano ha chiesto ai colleghi del nuovo Consiglio di procedere con rinnovato spirito di iniziativa per consegnare alle aziende e ai dipendenti del settore una bilateralità moderna che supporti le imprese nella difficile fase di rinnovamento, necessaria per affrontare la ripresa nella attuale fase di rilancio dell’economia.

Alberto Mosca (già presidente nel quadriennio precedente) ha ringraziato tutte le componenti associative per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti negli anni precedenti, consentendo una transizione del direttivo verso un EBT che dovrà realizzare nuovi ed impegnativi traguardi.

L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Taranto incentrerà parte dei suoi servizi su l’attività finalizzata al rafforzamento delle competenze dei lavoratori; una delle funzioni principali dell’EBT è infatti la promozione a livello locale di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale per favorire l’acquisizione di più elevati valori professionali, oggi più che mai necessari per affrontare il difficile mercato del lavoro. L’Ente intende inoltre implementare i servizi offerti alle imprese, attivando il servizio di ‘Certificazione dei contratti di lavoro ’ e di assistenza alla stipula di accordi di conciliazione per tramite della Commissione di Conciliazione.

Tutta la formazione erogata e i servizi sono gratuiti per le aziende e i dipendenti delle aziende iscritte all’Ente. L’Ente, non persegue finalità di lucro e a livello provinciale è costituito da FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL E UILTUCS e Confcommercio Taranto.

Il nuovo Consiglio direttivo dell’EBT

Presidente: Luigi Galiano (UILTUCS Puglia) Consiglieri: Alberto Mosca (Confcommercio Taranto), vice presidente; Luigi Spinzi (FISASCAT CISL Taranto Brindisi); Antonio Daniele Simon (FILCAMS CGIL Taranto); Stanislao Vitiello (Confcommercio Taranto); Angelo Perrone (Confcommercio Taranto)

Collegio dei revisori: Presidente Michele Caldarulo (Confcommercio); Michele Crisanto (FISASCAT CISL Taranto/Brindisi); Francesco De Marzo (FILCAMS CGIL)

