Grottaglie: Sergio Cammariere in concerto il 29 agosto con “La fine di tutti i guai”

Sarà un fine agosto scoppiettante quello che attende Grottaglie, dove il 29 agosto in piazza San Francesco alle ore 21 farà tappa Sergio Cammariere ne “La fine di tutti i guai”, nell’ambito degli appuntamenti estivi promossi dal Comune di Grottaglie con il Teatro Pubblico Pugliese. Cammariere sarà affiancato da Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (Contrabbasso), Amedeo Ariano (batteria), Bruno Marcozzi (Percussioni).

Proseguono i live di Sergio Cammariere, affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco. Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’ artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Oltre ai suoi brani più amati trovano spazio anche le sue ultime creazioni che danno vita al nuovo CD dal titolo “La fine di tutti i guai” in uscita il 10 Maggio 2019. Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo perduto” “Via da questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia de “Dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durante la sua carriera.

Biglietti e informazioni

Biglietto € 20,00

Orario 21

I biglietti sono in vendita presso Biblioteca Civica Gaspare Pignatelli (Viale Gaspare Pignatelli 5 / 099.5620409) mercoledì dalle ore 11 alle 13, giovedì e venerdì dalle ore 18 alle20 e su Vivaticket. Sarà possibile acquistare i biglietti in Piazza San Francesco prima dello spettacolo dalle ore 19 alle 21.

MISURE ANTI COVID

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare a eventi pubblici, è obbligatorio essere in possesso della Certificazione verde Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2 – https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19

