Domani Cimaglia al Museo con L’ultima vittoria dell’Atleta di Taranto

Continuano gli eventi estivi di Terra Magica – Arte e Cultura, nuova realtà fatta da professionisti di arte, cultura e spettacolo guidati da Massimo Cimaglia, attore e regista tarantino.

In questi giorni dei Giochi Olimpici, mito e leggenda si intrecciano in «L’ultima vittoria», ispirato all’Atleta di Taranto, il cui corredo funerario, custodito nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è tra i tesori archeologici più notevoli al mondo. Ed è proprio il MarTa a ospitare l’evento inserito nel Festival «AD Theatrum», organizzato dalla cooperativa Museion. Domani, giovedì 5 agosto, per i partecipanti la possibilità di osservare le spoglie dell’Atleta alle 19:30 e poi, nel chiostro, alle 20:30, assistere alla rappresentazione nata da un’idea di Cimaglia, che ne cura regia e interpretazione, e scritta da Barbara Gizzi. Sul palco anche gli attori Valeria Cimaglia, Daniele Palumbo e l’arpista Susanna Curci.

Tra le altre date, «TiraccontoTaranto»: sul belvedere nei pressi dell’Infopoint-galleria comunale del Castello Aragonese, l’intervento di Cimaglia con il pubblico che parteciperà alla tappa di sabato 7 agosto di «Storie da vivere: la Taranto che fu». Iniziative di turismo esperienziale organizzate da Pro loco e amministrazione comunale di Taranto.

E non poteva mancare un appuntamento che ormai fa parte della tradizione pugliese delle esibizioni “live”. Dopo una lunga serie di repliche, consensi e risate in tutta Italia, torna «Sei di Taranto? Ma…di Taranto Taranto?». Una serata che rientra nel Live Evo Festival, domenica 8 agosto alle 21:30 nella masseria Quis ut Deus di Crispiano (TA).

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Per info più dettagliate, consultare i canali di comunicazione degli organizzatori.

