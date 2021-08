Alessandro Basta nuovo coordinatore della Protezione Civile

Alessandro Basta, nominato dal sindaco Rinaldo Melucci coordinatore del gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, ha incontrato il primo cittadino per uno scambio di idee sulle attività da realizzare, in stretta sinergia con il corpo di Polizia Locale.

«La sua esperienza nel volontariato, sempre in prima linea – le parole del sindaco –, sarà preziosa per gestire le situazioni di emergenza, ci auguriamo sempre più marginali grazie alla programmazione che la nostra amministrazione ha messo in campo in questi anni».

«Sono profondamente onorato della fiducia del sindaco Melucci – ha dichiarato Basta –, metterò le mie competenze a disposizione dell’amministrazione, della Polizia Locale e, soprattutto, dei cittadini di Taranto. Farò in modo che la collaborazione con tutte le associazioni di Protezione Civile, già efficace, si consolidi ulteriormente».

Correlati

Commenta l'articolo: