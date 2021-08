Aggressione a Sindaco D’Alò, Borraccino: “Atto di violenza, sintomo antidemocratico di prepotenza”

“Esprimo piena solidarietà all’amico sindaco, l’avvocato Ciro D’Alò, per il violento atto subito questa mattina nella Casa Comunale di Grottaglie. Sono vicino alla sua persona, professionista e figura istituzionale sempre molto presente e ligia ai bisogni della sua comunità. Gli sono vicino e sono certo che saprà superare e reagire con rettitudine a questo vile gesto. La violenza parte sempre sconfitta, è da condannare in ogni sua forma e soprattutto produce solo cattivi esempi: gesti che le nostre comunità non meritano. Coraggio Ciro!”

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

