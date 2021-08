Acciaierie d’Italia: nuovo percorso ITS di Istruzione Terziaria Professionalizzante post-diploma

“Acciaierie d’Italia comunica la pubblicazione in data odierna del Bando di Selezione per la partecipazione al Corso per Diploma di Tecnico Superiore organizzato in collaborazione con l’ITS Cuccovillo di Bari secondo un accordo formalizzato in data 10 giugno 2021.

L’intesa prevede un Accordo Quadro Pluriennale per organizzare a Taranto un nuovo percorso ITS di Istruzione Terziaria Professionalizzante post-diploma che, in modo innovativo e secondo la metodologia Duale, prepari supertecnici specializzati nell’automazione avanzata.

Gli obiettivi formativi del corso saranno acquisiti proprio grazie al rapporto continuo con team di Docenti, Tutor, Tecnici aziendali pronti a trasmettere il loro know-how, anche grazie all’utilizzo di moderni Laboratori che Acciaierie d’Italia sta allestendo ad hoc e che metterà a disposizione dell’ITS “Cuccovillo” e del Territorio.

I 25 studenti diplomati saranno selezionati attraverso il bando, pubblicato sul sito http:/fwww.itsmeccatronicapuglia.it/ e sul sito aziendale. Le iscrizioni sono aperte dal 4 agosto al 30 settembre 2021.

Gli studenti selezionati, nel biennio, alterneranno le 1350 ore di didattica tra ore d’aula ed ore di alta specializzazione erogate all’interno dello stabilimento da Ingegneri e Tecnici aziendali che potranno trasferire le proprie competenze tecniche e di esperienza attraverso l’immersione all’interno degli ambienti reali aziendali. Il percorso prevede anche la realizzazione di 900 ore di tirocinio che saranno effettuate secondo progetti personalizzati che consentiranno di affrontare varie tematiche all’interno delle aree aziendali.

Il percorso si svolgerà prevalentemente presso la sede di Acciaierie d’Italia a Taranto ma anche presso la sede distaccata dell’ITS Cuccovillo di Taranto (in fase di organizzazione) e di Bari (Via Divisione Acqui sn) e presso tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività formative: aziende, laboratori, ecc. sul territorio regionale e nazionale.”

Nota dell’azienda.

Correlati

Commenta l'articolo: