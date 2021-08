Taranto: parte “Ketos per la Blue economy”

Con il Progetto “Ketos per la Blue economy” si rafforza la mission di KETOS – Centro Euromediterraneo del mare e dei cetacei, concepito e gestito dalla Jonian Dolphin Conservation, sorto nel Palazzo Amati, nel cuore della Città Vecchia di Taranto, grazie ad una iniziativa di rete sostenuta dalla Fondazione con il Sud per favorire la rigenerazione urbana, sociale e culturale del quartiere.

Il progetto “Ketos per la blue economy” sottende ad una visione ampia, positiva e propositiva, che guarda a Taranto quale contesto privilegiato per lo sviluppo legato alla blue economy declinato nelle quattro specifiche direttrici di sostenibilità: economica, sociale, ambientale e culturale.

Il Progetto “Ketos per la Blue economy” è promosso dalla Jonian Dolphin Conservation ed è sostenuto dalla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Economia della Cultura – Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 – Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività̀ culturali”.

